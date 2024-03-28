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عربي-دولي
بعد أن أدرك الخطأ.. نتنياهو يتراجع عن هذا القرار
Lebanon 24
28-03-2024
|
06:46
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ حكومة الحرب بأنه سيرسل وفدا إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث العملية العسكرية في رفح.
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو أدرك خطأ قراره بإلغاء زيارة الوفد لواشنطن لبحث عملية رفح.
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ووفقا لمسؤولين تحدثوا للصحيفة فإن "معظم الوزراء يعتقدون أنه كان من الخطأ عدم إرسال الوفد في المقام الأول، ويعتقدون أنه يجب إرسال الوفد إلى هناك في أقرب وقت ممكن".
وكان نتنياهو قد ألغى زيارة وفد إسرائيلي مقررة إلى واشنطن، بسبب عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة. (سكاي نيوز عربية)
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