"البجعة السوداء".. ما علاقتها بانهيار جسر بالتيمور؟

لا تزال تداعيات حادث انهيار جسر بالتيمور في الولايات المتحدة الأميركية مستمرة. فبعد إعلان السلطات، مساء الثلاثاء، تعليق عمليات البحث عن 6 أشخاص فُقد أثرهم إثر انهيار جسر في المدينة الأميركية جراء اصطدام ناقلة حاويات به، واعتبار المفقودين أمواتاً، ألقى مؤيدو نظرية المؤامرة والمتطرفون اليمينيون اللوم على كل شيء وكل شخص تقريبا في المأساة.

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فقد انتشرت العبارة التي يستخدمها عادة منظرو المؤامرة لوصف المؤامرات الشائنة، رائجة على الإنترنت بعد الاصطدام، حيث اعتبر هؤلاء أن قائمة غير شاملة من الأشياء تسببت بانهيار الجسر وفق حساباتهم على تليغرام وX، بينها الرئيس بايدن، وحركة حماس، وتنظيم داعش، وبي ديدي، ونيكلوديون، والهند، والرئيس السابق باراك أوباما، والفضائيون، وسريلانكا، والعالم الاقتصادي، حتى الأمم المتحدة، وأوكرانيا، والمساعدات الخارجية، ووكالة المخابرات المركزية، وإسرائيل، وروسيا، والصين، وإيران، ولقاحات كوفيد، DEI، والمهاجرون، وكذلك عمليات الإغلاق، وفقاً لصحيفة "الغارديان".



وعلى الرغم من أن منظري المؤامرة يواجهون صعوبة في تحديد سبب الانهيار بالضبط، فإن الشيء الوحيد الذي يتفقون عليه هو أن هذا الحادث هو "حدث البجعة السوداء"، وهو مصطلح موجود منذ عقود يستخدم لوصف حدث عالمي كبير خصوصا في الأسواق المالية، ويمكن أن يسبب ضررا كبيرا لاقتصاد الدولة.

لكن في السنوات الأخيرة، تم اختيار هذا المصطلح من قبل أصحاب عقلية المؤامرة لشرح حدث أثاره ما يسمى بالدولة العميقة والذي من شأنه أن يشير إلى ثورة وشيكة، أو حرب عالمية ثالثة، أو كارثة مروعة أخرى.



وكان من أوائل الأشخاص الذين وصفوا انهيار الجسر بأنه حدث البجعة السوداء هو مستشار الأمن القومي الأميركي السابق مايكل فلين، حيث كتب على X: "هذا حدث البجعة السوداء. عادة ما تخرج البجعات السوداء من عالم المال وليس الجيش، هناك سادة موانٍ لكل واحدة من نقاط العبور هذه في أميركا مسؤولون عن ضمان سلامة الملاحة، ابدأ من هناك". (العربية)