لمدة 5 سنوات.. شركة إيرانية تستعد لتوريد الغاز إلى العراق

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن توقيع عقد مع شركة إيرانية لتوريد الغاز إلى العراق لمدة خمس سنوات.

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وقالت الوزارة في بيان لها أمس الأربعاء، إن "وزير الكهرباء العراقي زياد فاضل وقع عقد توريد الغاز مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة خمس سنوات، وبمعدلات ضخ تصل لـ50 مليون متر مكعب يوميا"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وأضافت الوزراة أن "هذه الكمية ستكون متفاوتة بحسب حاجة المنظومة"، مشيرة إلى أن "ذلك يهدف لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، حتى يكتمل تأهيل حقول الغاز الوطنية وسد حاجة الكهرباء". (روسيا اليوم)