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عربي-دولي

هل أخفت الولايات المتحدة عن روسيا معلومات تتعلق بهجوم "كروكوس"؟

Lebanon 24
28-03-2024 | 15:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم" أن صحيفة "نيويورك تايمز" أشارت إلى أن أجهزة الأمن الأوروبية والأميركية أخفت عن الجانب الروسي معلومات حول هجوم "كروكوس" الإرهابي، "منعا لكشف مصادر معلوماتها وأساليبها الاستخبارية" لروسيا.
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ووفق الصحيفة: "العلاقات العدائية بين موسكو وواشنطن منعت المسؤولين الأمريكيين من تمرير معلومات أكثر من اللازم حول مخطط الإرهابيين خوفا من أن تعلم السلطات الروسية بمصادر واشنطن أو أساليبها الاستخباراتية".
 
وصرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف في وقت سابق بأن واشنطن سلمت موسكو معلومات حول الإعداد لهجوم إرهابي في روسيا مطلع آذار، مشيرا إلى أن هذه المعلومات "كانت سطحية". 
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