20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هل أخفت الولايات المتحدة عن روسيا معلومات تتعلق بهجوم "كروكوس"؟
Lebanon 24
28-03-2024
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "روسيا اليوم" أن صحيفة "نيويورك تايمز" أشارت إلى أن أجهزة الأمن الأوروبية والأميركية أخفت عن الجانب الروسي معلومات حول هجوم "كروكوس" الإرهابي، "منعا لكشف مصادر معلوماتها وأساليبها الاستخبارية" لروسيا.
Advertisement
ووفق الصحيفة: "العلاقات العدائية بين موسكو وواشنطن منعت المسؤولين الأمريكيين من تمرير معلومات أكثر من اللازم حول مخطط الإرهابيين خوفا من أن تعلم السلطات الروسية بمصادر واشنطن أو أساليبها الاستخباراتية".
وصرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف في وقت سابق بأن واشنطن سلمت موسكو معلومات حول الإعداد لهجوم إرهابي في روسيا مطلع آذار، مشيرا إلى أن هذه المعلومات "كانت سطحية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
شقيقة ممثلة لبنانية شهيرة قنصل لبنان في سويسرا.. والأخيرة تزورها في السفارة (صور)
Lebanon 24
شقيقة ممثلة لبنانية شهيرة قنصل لبنان في سويسرا.. والأخيرة تزورها في السفارة (صور)
03:19 | 2024-03-28
28/03/2024 03:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة خطيبها السوري.. نادين نسيب نجيم ترقص داخل السيارة! (فيديو)
Lebanon 24
برفقة خطيبها السوري.. نادين نسيب نجيم ترقص داخل السيارة! (فيديو)
01:22 | 2024-03-28
28/03/2024 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحصل للرجل إذا جلس 5 دقائق فقط مع هيفا وهبي؟ دراسة تكشف
Lebanon 24
ماذا يحصل للرجل إذا جلس 5 دقائق فقط مع هيفا وهبي؟ دراسة تكشف
03:50 | 2024-03-28
28/03/2024 03:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بشفاه مُنتفخة.. ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل بتغير ملامح وجهها شاهدوا الصور
Lebanon 24
بشفاه مُنتفخة.. ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل بتغير ملامح وجهها شاهدوا الصور
05:51 | 2024-03-28
28/03/2024 05:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
شابة لبنانية توفيت في الاغتراب.. تعرضت لحادث سير مروّع
Lebanon 24
شابة لبنانية توفيت في الاغتراب.. تعرضت لحادث سير مروّع
09:33 | 2024-03-28
28/03/2024 09:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:53 | 2024-03-28
مفاجأة كبيرة... قيادي فلسطينيّ أعلنت إسرائيل عن اغتياله قبل 7 أشهر وهذا ما تبيّن
17:45 | 2024-03-28
زعيم الحوثيين يعلن استهداف 86 سفينة إسرائيلية وأميركية وبريطانية
17:30 | 2024-03-28
زوجان أميركيان يرصدان العلامات التجارية المملوكة لشركات إسرائيلية
17:15 | 2024-03-28
محادثات أميركية فلسطينية حول إدارة غزة ما بعد الحرب
17:00 | 2024-03-28
معضلة شائكة تُهدّد حكومة نتنياهو.. ما علاقة "الحريديم"؟
16:35 | 2024-03-28
الخارجية الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية بوقف جرائم الإبادة الجماعية فى غزة
فيديو
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
04:44 | 2024-03-27
29/03/2024 00:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
29/03/2024 00:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
01:53 | 2024-03-25
29/03/2024 00:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24