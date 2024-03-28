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بهدف القبض على قادة حماس.. إسرائيل تستعين بتقنية التعرّف على الوجوه

Lebanon 24
28-03-2024 | 09:15
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أحد أهم أهداف إسرائيل في حربها على غزة هو القضاء على حماس، ولتحقيق ذلك ترى إسرائيل وجوب اغتيال واعتقال قادة الحركة المختبئين في القطاع.

صحيفة "نيويورك تايمز" سلطت الضوء على تلك الجهود، حيث نشرت تقريرا تحت عنوان "إسرائيل تستعين بتقنية التعرّف على الوجوه في غزة للقبض على قادة حماس".
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وذكرت الصحيفة أن برنامج التعرّف على الوجوه، الذي تديره وحدة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي ينتقي الوجوه من بين الحشود والمقاطع المشوشة للطائرات المسيّرة.

وأشار مسؤولون استخباراتيون إسرائيليون للصحيفة إلى إن التكنولوجيا استخدمت بداية للبحث عن المحتجزين الإسرائيليين الذين أسرتهم حماس في 7 تشرين الأول. 
 
وفي بعض الأحيان، حدّدت التكنولوجيا، وبطريقة غير صحيحة، مدنيين باعتبارهم من مسلحي حماس حسب قول ضابط إسرائيلي.

فلسطينيون تحدثوا للصحيفة الأميركية منتقدين تلك التكنولوجيا الإسرائيلية التي تؤدي بحسبهم إلى تجريد المدنيين من إنسانيتهم بالكامل حيث لا يُنظر إليهم كأشخاص. (سكاي نيوز عربية) 
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