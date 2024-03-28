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عربي-دولي

لاجراء مباحثات أمنية.. رئيس الاستخبارات الروسية زار بيونغ يانغ

Lebanon 24
28-03-2024 | 09:12
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أعلنت بيونغ يانغ اليوم الخميس أن رئيس الاستخبارات الروسية سيرغي ناريشكين زار كوريا الشمالية، وبحث التعاون الأمني الثنائي بين البلدين خلال زيارته التي استغرقت 3 أيام.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن ناريشكين أجرى زيارة إلى بيونغ يانغ استمرت من الاثنين الماضي وحتى أمس الأربعاء، وعقد خلالها اجتماعين مع وزير أمن الدولة الكوري الشمالي ري تشانغ داي.
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وأوضحت الوكالة أن المسؤولين ناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين "لمواجهة أعمال التجسس والمؤامرات المتزايدة التي تحيكها القوى المعادية".

وأضافت أن "الطرفين توصلا إلى توافق كامل حول القضايا العالقة خلال الاجتماعين اللذين عقدا في أجواء من المودة والصداقة". (الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
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