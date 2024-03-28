الغاز مفقود في ليبيا.. وطوابير طويلة توضح حجم الأزمة (صور)

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ويعزو المواطنون التردي الحاصل في الحياة اليومية والمعيشية لليبيين، إلى التفكك والانقسام الذي يعصف بالبلاد منذ أكثر من 10 سنوات، إلى جانب الفساد الذي ينخر المؤسسات وتنامي نشاط التهريب. أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، طوابير لا تنتهي أمام مستودعات توزيع الغاز، حيث يتجمّع الكبار والشبان والنساء، الكل يصطف إلى جانب اسطوانته تحت أشعة الشمس، ينتظر دوره للحصول الغاز في ليبيا.ويعزو المواطنون التردي الحاصل في الحياة اليومية والمعيشية لليبيين، إلى التفكك والانقسام الذي يعصف بالبلاد منذ أكثر من 10 سنوات، إلى جانب الفساد الذي ينخر المؤسسات وتنامي نشاط التهريب.

وقال أحد المواطنين أنّه ولأكثر من 3 ساعات، وقف يوم الثلاثاء الماضي، في طابور طويل بمدينة جالو الواقعة جنوب شرق ليبيا، وانتظر دوره مع آخرين للحصول على أسطوانة غاز للطهي الذي يشهد نقصا فادحا في السوق، رغم أن السلطات تشدد في كل مرة على أن عملية التزويد تجري بشكل عادي.

وعقدت لجنة حلحلة أزمة الوقود والغاز اجتماعا، أول أمس الثلاثاء، لوضع آلية عمل لمتابعة موزعي الغاز وذلك لمنع بيعه إلا عبر القنوات الرئيسية.



كذلك ناقشت آليات التوزيع العادل لغاز الطهي على المستودعات الرئيسية، والالتزام بالتسعيرة المحددة وضبط أية مخالفات وإحالتها للتحقيق.(العربية)