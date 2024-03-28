قصف إسرائيليّ جديد على سوريا.. ماذا في المعلومات الأوليّة؟

أغار الطيران الإسرائيلي عصر اليوم على قرية البحدلية في ريف دمشق الجنوبي.

وبحسب معلومات "سبوتنيك"، تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي على ريف العاصمة دمشق.

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من جانبه، أعلن المرصد السوري أن المنطقة المستهدفة في ريف دمشق يستخدمها حزب الله.