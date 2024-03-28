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عربي-دولي

قصف إسرائيليّ جديد على سوريا.. ماذا في المعلومات الأوليّة؟

Lebanon 24
28-03-2024 | 11:20
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أغار الطيران الإسرائيلي عصر اليوم على قرية البحدلية في ريف دمشق الجنوبي. 
 
وبحسب معلومات "سبوتنيك"، تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي على ريف العاصمة دمشق.
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من جانبه، أعلن المرصد السوري أن المنطقة المستهدفة في ريف دمشق يستخدمها حزب الله. 
 
 
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