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إقتصاد

"جيه بي مورغان": سوق "وول ستريت" قد يتراجع بأي لحظة

Lebanon 24
28-03-2024 | 11:34
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أصدر كبير استراتيجيي الأسهم العالمية في مصرف "جيه بي مورغان"، لاكوس بوجوس ، تحذيرا من أن سوق الأوراق المالية الأميركي مزدحم للغاية.

وأضاف أن المستثمرين المعتمدين على التداول بناء على زخم السوق قد ينتهي بهم المطاف على الجانب الخطأ عندما تتعثر الأسهم.
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وأضاف بوجوس خلال مداخلة في ندوة عبر الإنترنت، الأربعاء، أن التزاحم المفرط حول الأسهم الأفضل أداء في "وول ستريت" يرفع مخاطر حدوث تصحيح وشيك، بحسب وكالة "بلومبرغ".

وأشار إلى أن هذا الأمر حدث في الماضي، حيث يبدأ أحد الصناديق الكبيرة في تقليص بعض من حيازاته، ثم تتبعه صناديق أخرى، لتكتسب عملية التخلص من الأسهم زخماً أكبر.
 
وأوضح بوجوس أن الأسواق "تتوقع الكثير" من الأحداث الإيجابية، بداية من أرباح الشركات، وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للفائدة، وصولاً إلى احتمال فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بولاية ثانية، لكنه يرى أن فرص صعود سوق الأسهم محدودة بخلاف تلك المتعلقة بشركة "إنفيديا".

وتابع بأنه عند متابعة الأحداث التاريخية، نجد أن الاندفاع نحو الأسهم ذات الإقبال العام مثل السبع الكبار، يتبعه عادة حركة تصحيح، وهذا حدث ثلاث مرات منذ الأزمة المالية العالمية.

ودلل بوجوس على تقديراته بالإشارة إلى تراجع أسهم تسلا بنسبة 27 بالمئة، وآبل بنسبة 10 بالمئة منذ بداية 2024 بعدما حققا أداء قوياً في العام السابق. (سكاي نيوز عربية) 

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