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عربي-دولي

فرنسا تعلن تقديم 30 مليون يورو للأونروا هذا العام

Lebanon 24
28-03-2024 | 11:45
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن باريس ستقدم أكثر من 30 مليون يورو (32.41 مليون دولار) لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) هذا العام لدعم عملياتها، وسط الحرب المدمرة في غزة.
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان للصحفيين: "سنقدم مساهماتنا مع ضمان استيفاء الأونروا الشروط اللازمة للقيام بمهامها بروح خالية من التحريض على الكراهية والعنف".

ولم يذكر متى سيتم سداد الدفعة التالية للوكالة.
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