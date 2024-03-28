هنية يلتقي رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران (صور)

التقى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران.

وبدأ هنية الذي زيارته لإيران في 26 أذار الجاري، والتقى قائد الثورة الإسلامية علي الخامنئي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

كما التقى هنية والوفد المرافق له الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي.

كما عقد رئيس المكتب السياسي لحماس لقاء مع ممثل قائد الثورة الإسلامية في إيران وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي على أكبر أحمديان.

( روسيا اليوم)