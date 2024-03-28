انتقاد لاذع لحكومة نتنياهو: مسكونة بفكرة "حرب نهاية العالم"

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو وسياسته، معتبراً أن حكومته باتت تشكل خطرا وتشن حربا بلا هدف، ودعا إلى إقالته في أسرع وقت.





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واشار أولمرت في حوار مع "المجلة"، إلى أن رئيس الوزراء الحالي يقفز في الظلام ويجب إقالته في أسرع وقت ممكن، وتابع: "نحن بحاجة إلى أن نعرف نهاية هذه الحرب والرؤية التي قد تكون لدى إسرائيل للمستقبل".

أيضاً، انتقد أولمرت، وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، قائلا: "لا يدور في ذهن بن غفير وسموتريتش سوى فكرة هرمجدون (حرب نهاية العالم)".





واعتبر أن الوقت قد حان لأن يكون للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة أفق سياسي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هجمات 7 تشرين الاول جعلت من الصعب على الإسرائيليين القبول بدولة فلسطينية.



وقال: "علينا إعادة بناء فكرة الدولة من جديد لأننا لا نريد لهذا الجيل الشاب، أحفادي، أن يعتقدوا أن المستقبل لا يمكن أن يكون سوى مستقبل حروب".



وأضاف: "حكومة نتنياهو ليس لديها خطة أو هدف من الحرب التي تشنها في قطاع غزة، كما أنها لا يمكنها أن تملك الإجابة"، لافتا إلى أنه لن يحدث تدمير كامل وشامل لـ"حماس"، لأن "حماس" هي فكرة حالها كحال أي أيديولوجيا، وسيكون هناك دوما شبان فلسطينيون يحملون السلاح ويطلقون النار ما لم يكن هناك توجه سياسي، كما نأمل، ما لم يكن هناك صعود سياسي، وما لم تكن هناك استراتيجية معينة توفر لستة أو سبعة ملايين فلسطيني نوعا من الأفق السياسي الذي يساعد في خلق زخم جديد.



وتعليقا على تصريح نتنياهو بأنه "الوحيد الذي يستطيع منع قيام الدولة الفلسطينية" قال أولمرت: "لسوء الحظ، التفسير الوحيد لذلك يعني احتلالاً للأبد، و"هذا الموقف، من بين أسباب مختلفة، يعزز قناعتي بضرورة إقالته فورا. إن معارضتي للحكومة الإسرائيلية تنبع من عدم رغبتها الواضحة في البحث عن حل قابل للتطبيق. سأخبركم بشيء: لم أكن بالطبع لأدعمهم بشكل مباشر لو أنهم اقترحوا استراتيجية سياسية ليست مرادفة بطبيعتها للاحتلال الذي لا نهاية له، ولكنني كنت سأميل أكثر إلى الاستماع".