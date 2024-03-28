أمرٌ جديد لإسرائيل من محكمة العدل الدولية

أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل بالإجماع، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.



وقالت المحكمة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة. (الحرة)

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