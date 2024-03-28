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عربي-دولي

إستنفار في فرنسا قبل عيد الفصح... ماذا يجري هناك؟

Lebanon 24
28-03-2024 | 13:04
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طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان من رؤساء الشرطة نشر عناصرهم أمام كافة الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية بمناسبة عيد الفصح المصادف نهاية هذا الأسبوع، بحسب مذكرة ورسالة نصية قصيرة.

وكتب الوزير، في مذكرة أرسلها اليوم الخميس إلى رؤساء الشرطة أن المستوى "المرتفع جدا" للتهديد الإرهابي و"استمرار التوترات" الدولية وخاصة مع الحرب في غزة واعتداء موسكو "يتطلبان توخي اليقظة القصوى" بمناسبة عيد الفصح. (سكاي نيوز)
 
 
 
 
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