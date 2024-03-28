ضربات جوية "إسرائيلية" على ريف دمشق.. كم بلغ عدد الجرحى؟

استهدفت غارة إسرائيلية، الخميس، أحد المباني السكنية قرب منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، متسببة بإصابة شخصين على الأقل.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري "شنّ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المباني السكنية في ريف دمشق".

وأضافت: "أسفر العدوان عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وتتزامن هذه الضربات مع الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول، والتي تزداد الخشية من اتساع رقعتها. وقد استهدفت إسرائيل منذ ذلك الحين مرارا الأراضي السورية، وطال القصف مرات عدة مطاري دمشق وحلب الدوليين.

( سكاي نيوز)