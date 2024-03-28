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عربي-دولي

بالصورة... هكذا يستخدم الجيش الاسرائيلي الفلسطينيين "دروعا بشرية"

Lebanon 24
28-03-2024 | 14:19
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أظهرت صورة متداولة من قطاع غزة قيام الجيش الاسرائيلي باتخاذ دروع بشرية من شابين مدنيين فلسطينيين لحماية إحدى الدبابات، في واقعة ليست الأولى من نوعها خلال الحرب الدائرة في القطاع.

ووثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عدة إفادات متطابقة بشأن تعمد استخدام الجيش الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية رغما عنهم والزج بهم في ظروف شكلت خطرا على حياتهم، وذلك لتأمين وحماية قواته وعملياته العسكرية داخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة وفي محيطه.
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وأظهرت الإفادات أن القوات الإسرائيلية استخدمت مدنيين من المرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء الطبي كدروع بشرية واستغلتهم سواء لتحصين عملياتها العسكرية داخل المستشفى، أو لتشكيل ساتر يحمي مؤخرة قواتها وآلياتها العسكرية، أو إرسالهم تحت التهديد إلى منازل وبنايات سكنية في محيط المجمع الطبي، ليطلبوا من سكانها إخلاءها، وذلك قبيل تنفيذ الجيش الإسرائيلي لعمليات اقتحامها، واعتقال بعض من فيها، ومن ثم تدمير العديد منها. (روسيا اليوم)
 
 
الجيش الاسرائيلي يتخذ من شابين فلسطينيين
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