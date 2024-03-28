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عربي-دولي

قائمة جديدة بالأسلحة.. ألمانيا تعلن عن حزمة مساعدات لأوكرانيا

Lebanon 24
28-03-2024 | 14:40
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أعلنت برلين عن قائمة جديدة بالأسلحة التي تعتزم إرسالها إلى كييف، والتي تشمل قذائف المدفعية والدبابات والطائرات بدون طيار وقاذفات القنابل اليدوية.

ونشرت الحكومة الألمانية على موقعها الإلكتروني قائمة محدثة، وتشمل حزمة المساعدات الجديدة 18 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 مليمترا، وذخيرة لدبابات "Leopard 2A6"، و14 مركبة للطرق الوعرة، و14 طائرة استطلاع بدون طيار من طراز "Vector"، و30 طائرة استطلاع بدون طيار من طراز "RQ-35 Heidrun"، و5 أنظمة دفاع مضادة للطائرات المسيرة، و180 نظام كشف للطائرات المسيرة، وأكثر من ألفي قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات، و24 ألف قذيفة عيار 40 مليمترا.

 بالإضافة إلى ذلك، تتضمن القائمة 6 مركبات مدرعة من طراز "Wisent 1"، ومركبتين لمد الجسور، و9 أنظمة للكشف عن الألغام، و330 جهاز رؤية ليلية، و6 مركبات للتزود بالوقود.

 وتعد ألمانيا ثاني أكبر مزود لأوكرانيا بالأسلحة بعد الولايات المتحدة، وخصصت برلين حتى الآن أموالا لدعم كييف عسكرياً أو قدمت التزاماً بصرف نفقات مستقبلية بمبلغ يقرب من 28 مليار يورو.

( روسيا اليوم)
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