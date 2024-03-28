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عربي-دولي

إسرائيل تُعلن مقتل شخصيّة قياديّة في "القسام"... إليكم هويتها

Lebanon 24
28-03-2024 | 14:37
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أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل رئيس هيئة الإمدادات والأفراد في "كتائب القسام" رعد ثابت، في عملية مستشفى الشفاء.
 
وبحسب الجيش الإسرائيليّ، فإن ثابت "كان من بين العشرة الأوائل" في حماس، وكان "قريبا من السنوار".
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وتجدر الإشارة إلى أنّ الجيش الإسرائيليّ أشار يوم أمس، أنّه نجح باغتيال القيادي مروان عيسى، في غارة جويّة نفّذها هذا الشهر.
 
 
 
 
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