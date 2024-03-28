وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 17 تحمل مساعدات للشعب الأوكراني

أعلنت السعودية إرسال الطائرة الإغاثية رقم 17 إلى الشعب الأوكراني عبر بولندا وعلى متنها 60 طنا من المساعدات.

وغادرت الطائرة السعودية التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الخميس، مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وتحمل الطائرة على متنها 60 طنا من المواد الإغاثية، وتوجهت إلى مطار زوسوف في بولندا، تمهيدا لإيصالها إلى أوكرانيا.

ويأتي إرسال الطائرة ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني، وتشمل الحمولة أجهزة كهربائية، في إطار دور السعودية "المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم، وفق المصدر ذاته.

( الأناضول)