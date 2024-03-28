بينها لبنان.. هزّات أرضيّة ضربت 3 دول عربيّة هذه قوّتها

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي عن تسجيل هزة أرضية، مساء اليوم، شعر بها سكان شمالي الضفة الغربية، ووفقا لتقدير أولي بلغت قوة قوتها 3.2 درجة.

هذا وقد سجلت محطات رصد الزلازل في سوريا 4 هزات منذ أمس الأربعاء وحتى الثامنة من صباح اليوم الخميس.

كما تم تسجيل هزة في البحر شمال غرب بيروت بـ 72 كم بلغت قوتها 2 درجة على سلم ريختر عند الساعة 2:16 بعد منتصف الليل.

ورصدت المحطات السورية أيضا هزة شمال شرق الرقة بـ 37 كم الساعة 3:06 بقدر 2.2 درجة ريختر وهزة في البحر غرب طرطوس بـ 26 كم قوتها 1.4 درجات عند الساعة 7:57 صباحا.

( روسيا اليوم)