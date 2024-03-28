محادثات أميركية فلسطينية حول إدارة غزة ما بعد الحرب

أعلنت الخارجية الأميركية أنها تجري محادثات مع السلطة الوطنية الفلسطينية حول إدارة قطاع غزة في فترة ما بعد الحرب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، إن "أحد المبادئ يتمثل في أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدير قطاع غزة والضفة الغربية".

وتابع: "ولذلك نجري محادثات مع الدول الشركاء في المنطقة ومع السلطة الفلسطينية حول كيفية تحقيق ذلك".

وأشار المتحدث إلى أن "هناك مقترحات مختلفة قيد النقاش. وأنا لن أكشف عن تفاصيلها"، مضيفا: "لكننا نتعاون مع السلطة الفلسطينية ودول المنطقة على حد سواء بشأن كافة المسائل المتعلقة بما بعد النزاع، التي قد تواجه قطاع غزة".

( روسيا اليوم)