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عربي-دولي

زوجان أميركيان يرصدان العلامات التجارية المملوكة لشركات إسرائيلية

Lebanon 24
28-03-2024 | 17:30
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أنشأ زوجان مقيمان في الولايات المتحدة، موقعا إلكترونيا يسهل على المستهلكين مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، عبر رصد العلامات التجارية المملوكة لشركات إسرائيلية خاصة.

 ونشر حساب قناة "تي آر تي وورلد"، عبر منصة إكس، قصة الزوجين شهزاد وناديا.

 وقالت ناديا، من أصل فلسطيني، الموقع الإلكتروني جاء رغبة منها ومن زوجها الكشميري شهزاد، في فعل شيء تقف من خلاله إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته، بحيث تتخطى المبادرة فكرة مشاركة الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 وأضافت أنها طورت، مع زوجها شهزاد، موقعا على الانترنت يسمى "DisOccupied".

 بدروه، قال شهزاد، إنه أمضى مئات الساعات في رصد الشركات التي تدعم لجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية (آيباك) في مسار تطوير الموقع.

 وأضاف: "الرسالة التي نريد إيصالها إلى الناس تتلخص في مراجعة الناس لعاداتكم الاستهلاكية".

 ودعمت ناديا، حديث زوجها قائلة: "قد تكون تدعم العلامات التجارية الشريكة في الإبادة الجماعية ظنا منك أنك تدفع زكاة مالك".

 وأشار شهزاد، إلى أن معظم الأموال التي تنفقها المنظمات الصهيونية لتمويل المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية تأتي من رأس المال الخاص.

 وذكر أن الموقع الجديد يكشف العلامات التجارية الداعمة لإسرائيل في هذا الإطار.

 وختاما، قالت ناديا، إن تطبيق الموقع "DisOccupied" على الهواتف الجوالة ما يزال قيد الإعداد.

( الأناضول)
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