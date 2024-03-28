زعيم الحوثيين يعلن استهداف 86 سفينة إسرائيلية وأميركية وبريطانية

أعلنت جماعة الحوثي، الخميس، استهدافها 86 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية، منذ بدء عملياتها في البحر الأحمر وبحر العرب، في تشرين الثاني الماضي.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة لها.

وأوضح الحوثي في كلمته أن القوات البحرية للجماعة "استهدفت 9 سفن هذا الأسبوع، ليصل إجمالي السفن المستهدفة في البحرين الأحمر والعرب، إلى 86، مرتبطة بالعدو الإسرائيلي وأميركا وبريطانيا".

وأضاف أن قوات الجماعة "قامت بتنفيذ 10 عمليات هذا الأسبوع، بـ37 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة".

وأشار إلى أنه "تم هذا الأسبوع تنفيذ عملية قصف صاروخي بالصواريخ المجنحة باتجاه أم الرشراش (إيلات) لاستهداف أهداف تابعة للعدو الإسرائيلي"، دون تحديد اليوم الذي نفذت فيه الجماعة القصف.

ولفت إلى أن "حركة العدو (الإسرائيلي) في البحر أصبحت نادرة ويحاول أن يموه إلى أقصى حد، ويحاول أن يضلل إعلاميا ومعلوماتيا".

وشدد الحوثي على أن "الحل الوحيد هو إيقاف العدوان والجرائم والحصار على قطاع غزة".

( الأناضول)