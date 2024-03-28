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عربي-دولي

مفاجأة كبيرة... قيادي فلسطينيّ أعلنت إسرائيل عن اغتياله قبل 7 أشهر وهذا ما تبيّن

Lebanon 24
28-03-2024 | 17:53
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نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة أحد قادة كتيبة جنين من داخل مستشفى هداسا عين كارم في القدس، ليتبين أنه لا يزال على قيد الحياة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي قتله قبل 7 أشهر.

وتداولت وسائل الإعلام الفلسطينية مقطع فيديو وصورة مشيرة إلى أن الشخص الظاهر فيها هو وسام الحنون الملقب بـ "أبو وطن" أحد قادة كتيبة جنين، وأوضحت أن "اسرائيل أعلنت عن اغتياله واستشهاده منذ سبعة أشهر وهو في مشفى هداسا عين كارم في القدس المحتلة". (روسيا اليوم)
 
 
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