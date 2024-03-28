مفاجأة كبيرة... قيادي فلسطينيّ أعلنت إسرائيل عن اغتياله قبل 7 أشهر وهذا ما تبيّن

الشاب وسام الحنون "أبو وطن" أحد قادة كتيبة جنين حيّ وعلى سرير الشفاء بعد إعلان الاحتلال عن اغتياله واستشهاده منذ سبع أشهر وهو في مشفى هداسا عين كارم بالقدس المحتلة.
تم تسريب فيديو له من داخل مستشفى هداسا عين كارم .. pic.twitter.com/jWInSvPHxm
— جَفرَا الحُب والثَورة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) March 28, 2024
الشاب وسام الحنون "أبو وطن" أحد قادة كتيبة جنين حيّ وعلى سرير الشفاء بعد إعلان الاحتلال عن اغتياله واستشهاده منذ سبع أشهر وهو في مشفى هداسا عين كارم بالقدس المحتلة.
تم تسريب فيديو له من داخل مستشفى هداسا عين كارم .. pic.twitter.com/jWInSvPHxm