مفاجأة كبيرة... قيادي فلسطينيّ أعلنت إسرائيل عن اغتياله قبل 7 أشهر وهذا ما تبيّن

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة أحد قادة كتيبة جنين من داخل مستشفى هداسا عين كارم في القدس، ليتبين أنه لا يزال على قيد الحياة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي قتله قبل 7 أشهر.



وتداولت وسائل الإعلام الفلسطينية مقطع فيديو وصورة مشيرة إلى أن الشخص الظاهر فيها هو وسام الحنون الملقب بـ "أبو وطن" أحد قادة كتيبة جنين، وأوضحت أن "اسرائيل أعلنت عن اغتياله واستشهاده منذ سبعة أشهر وهو في مشفى هداسا عين كارم في القدس المحتلة". (روسيا اليوم)

الشاب وسام الحنون "أبو وطن" أحد قادة كتيبة جنين حيّ وعلى سرير الشفاء بعد إعلان الاحتلال عن اغتياله واستشهاده منذ سبع أشهر وهو في مشفى هداسا عين كارم بالقدس المحتلة.



تم تسريب فيديو له من داخل مستشفى هداسا عين كارم .. pic.twitter.com/jWInSvPHxm — ‏جَفرَا الحُب والثَورة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) March 28, 2024 Advertisement