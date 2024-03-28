"داعش" يشيد بهجوم موسكو الإرهابي.. وروسيا تتّهم هذه الجهة

Advertisement

أشاد "داعش" في رسالة مسجلة نشرت يوم الخميس على قناة التنظيم على تلغرام، بالهجوم الذي تم تنفيذه على قاعة حفلات قرب موسكو وأسفر عن مقتل أكثر من 140 شخصاً.وحسبما ذكرت "رويترز" فإن إشادة "داعش" بتنفيذ التنظيم الإرهابي للعملية جاءت من قبل المتحدث باسمها ويعرف بأبو حذيفة الأنصاري.وحثّ المتحدث باسم "داعش" مؤيدي التنظيم على شنّ عمليات في الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل.