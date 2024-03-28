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من هو رائد ثابت الذي قتلته إسرائيل؟

Lebanon 24
28-03-2024 | 19:30
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أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، الخميس، مقتل القيادي البارز في "حماس"، رائد ثابت، في عملية استهدفت مستشفى الشفاء في مدينة غزة.
ووفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، فإن رائد ثابت كان يعمل كرئيس لقسم الإمدادات والقوى العاملة لدى الجناح العسكري التابع لحماس.
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من هو رائد ثابت؟
عمل ثابت سابقاً رئيسا لمنظومة الإنتاج التابعة لحماس.
وصفته إسرائيل بأنه "كان عبارة عن مركز معرفة لدى المنظمة فيما يتعلق بالتزود والتسلح".
مسؤول عن أنظمة البحث والتطوير الخاصة بحماس.
كان ثابت يُعتبر ضمن أبرز عشرة قياديين لدى الجناح العسكري لحماس.
ثابت كان مقرباً من زعيم حماس يحيى السنوار، وقائد جناح الحركة العسكري محمد الضيف، ونائب القائد العسكري للحركة في غزة مروان عيسى.
بحسب إسرائيل تم القضاء على ثابت أثناء محاولته الهروب من مستشفى الشفاء، واشتباكه مع قوات إسرائيلية، حيث كان مع اثنين آخرين.
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