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عربي-دولي

الحوثي: نحذّر من التورّط معنا براً

Lebanon 24
28-03-2024 | 20:24
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كشف زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، يوم الخميس، عن حصيلة العمليات التي نفذتها جماعته الموالية لإيران على السفن في البحر الأحمر منذ بدء هجماتها في تشرين الثاني الماضي.
وقال الحوثي في كلمة حول آخر مستجدات عمليات جماعته: "تم تنفيذ 10 عمليات هذا الأسبوع بـ37 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيّرة"، مضيفاً: "وصل إجمالي السفن المستهدفة منذ بدء عملياتنا إلى 86، وجميعها مرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا".
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وتابع: "حركة العدو في البحر الأحمر أصبحت شبه نادرة".
وأضاف: "الحل الوحيد لوقف هجماتنا هو إيقاف العدوان والجرائم والحصار على قطاع غزة".
وأردف بالقول: "لم تصل البحرية الأميركية إلى هذا المستوى من الإذلال منذ القرن التاسع عشر"، مضيفاً أن "الحوثي حذر الولايات المتحدة وبريطانيا من التورط في أي هجوم بري مع جماعته".
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