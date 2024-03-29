انفجارات عنيفة تهزّ حلب.. سقوط أكثر من 30 شخصًا وعشرات الجرحى (فيديو)

قال الجيش السوري في وقت مبكر من اليوم الجمعة إن عددا من المدنيين والعسكريين قُتلوا جرّاء هجوم إسرائيلي استهدف عددا من المواقع في ريف حلب، والتي هي عبارة عن مستودعات أسلحة.



ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 45:1 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفا عددا من النقاط في ريف حلب".

انـ ـفـ ـجـ ـارات عـ ـنـ ـيـ ـفـ ـة مستمرة نتيجة اسـ ـتـ ـهـ ـداف #إسرائيلي لمستودعات صـ ـواريـ ـخ في منطقة #جبرين قرب مطار #حلب الدولي pic.twitter.com/VDqBNBGJeh — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) March 29, 2024 Advertisement

وأضاف المصدر "تزامن العدوان مع اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها".



وأشار المصدر إلى أن "العدوان الإسرائيلي أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة". وأضاف المصدر "تزامن العدوان مع اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها".وأشار المصدر إلى أن "العدوان الإسرائيلي أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".

ونقلت "رويترز" عن مصدرين أمنيين قولهما إن الضربات الإسرائيلية على حلب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أدت إلى مقتل 33 مدنيا وعسكريا.(سكاي نيوز عربية)