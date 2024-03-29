"المعسكر 17".. ماذا تعرف عن السجن المخصص لمعارضي الزعيم كيم؟

كشف تقرير لصحيفة "ديلي نورث كوريا" تفاصيل تتعلق بـ"المعسكر 17" والخاص بالسجناء السياسيين في كوريا الشمالية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في كوريا الشمالية قوله: "يعتبر المعسكر 17 من أسرار الدولة. لا توجد سجلات رسمية توضح معلومات عن موقعه الجغرافي بشكل دقيق".

Advertisement

وأوضح المصدر وفق الصحيفة التي تتخذ من سول في كوريا الجنوبية مقرا لها أن "الوثائق الرسمية تشير إلى وجود المعسكر في موقع لم يسمع عنه الكوريون الشماليون من قبل، ما يدل على أنه غير صحيح".





وأشار المصدر إلى جملة من المعلومات تتعلق بالمعسكر 17 وهي:



- تدير المعسكر ما يعرف بـ"وزارة الضمان الاجتماعي"، والتي تتبع سياسة سرية صارمة للغاية بشأنه.

- لا يستطيع سوى عدد قليل جدا من الأشخاص داخل وزارة الضمان الاجتماعي من الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمعسكر.

- يتم التعامل مع المعلومات مثل أماكن الإقامة والتنقلات الخاصة بأفراد عائلات موظفي المعسكر على أنها "سرية".

- خصص المعسكر للسجناء السياسيين الذين انتقدوا سياسة الحزب الحاكم في كوريا الشمالية أو الزعيم كيم جونغ أون، ويقضي معظمهم أحكاما بالسجن مدى الحياة.

- يضم المعسكر أيضا سجناء يقضون أحكاما لنشاطاتهم الدينية، أو محاولتهم الانشقاق والفرار إلى كوريا الجنوبية، وأولئك الذين أثاروا أسئلة حول سياسة الحكومة.

- المسجونون يعيشون في ظروف "وحشية وصعبة للغاية".

- هناك الآلاف من المسجونين في المعسكر، وقد ارتفع عددهم كثيرا خلال وباء كوفيد-19 لانتقادهم سياسة الحكومة في التعامل مع تفشي الفيروس.

- تركيز المعسكر لا ينصب على إعادة تأهيل النزلاء لإعادتهم إلى المجتمع، بل على إبقائهم بعيدا عنه.

- وفقا لتقرير صدر عام 2013 عن المعهد الكوري للتوحيد الوطني حول معسكرات الاعتقال السياسي في كوريا الشمالية، تم إغلاق "المعسكر 17" في وقت ما في عام 1983 تقريبا.

- سكر بموجب أوامر من الزعيم كيم جونغ أون في نوفمبر 2014.

- أعيد افتتاح المعسكر بموجب أوامر من الزعيم كيم جونغ أون في تشرين الثاني 2014. (سكاي نيوز)