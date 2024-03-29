سقطرى اليمنية.. هل تكون المركز الجديد للقواعد الأميركية؟

شرت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية تقريرًا، تحدثت فيه عن نفي البنتاغون قرار الولايات المتحدة نشر قوات في أرخبيل سقطرى اليمني في إطار القتال ضد حركة أنصار الله "الحوثي".



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وأفادت مصادر سكاي نيوز عربية في المؤسسة العسكرية الأمريكية، بأن مفهوم الانتشار في سقطرى يأتي في ظل منع السعودية الطائرات المقاتلة الأمريكية استخدام مجالها الجوي خلال العمليات ضد أنصار الله.



ومن المحتمل تأثر موقف الرياض بالتحذيرات الصريحة من أنصار الله، التي قررت في هذه السنوات إنهاء المواجهة المسلحة التي طال أمدها مع السعودية، من خلال الموافقة على اتفاقيات السلام.



وذكرت الصحيفة أن عددًا محدودًا من القوات الخاصة الأمريكية يتواجد بالفعل في اليمن. وقبل أسبوع، أبلغ مصدر أن القيادة الأمريكية قررت نشر قواتها العسكرية في الأرخبيل الأيمن الواقع بالقرب من شبه الجزيرة العربية. وبحسب سكاي نيوز عربية، نشأت مثل هذه الحاجة على خلفية الهجمات المكثفة التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع حركة الحوثيين أنصار الله، التي بدأت في كانون الثاني رداً على تهديد الشحن البحري.وأفادت مصادر سكاي نيوز عربية في المؤسسة العسكرية الأمريكية، بأن مفهوم الانتشار في سقطرى يأتي في ظل منع السعودية الطائرات المقاتلة الأمريكية استخدام مجالها الجوي خلال العمليات ضد أنصار الله.ومن المحتمل تأثر موقف الرياض بالتحذيرات الصريحة من أنصار الله، التي قررت في هذه السنوات إنهاء المواجهة المسلحة التي طال أمدها مع السعودية، من خلال الموافقة على اتفاقيات السلام.وذكرت الصحيفة أن عددًا محدودًا من القوات الخاصة الأمريكية يتواجد بالفعل في اليمن.

فيما يتعلق بضمان سلامة الملاحة البحرية، تعدّ سقطرى نقطة ذات أهمية إستراتيجية، وهي ضمن منطقة نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي. وتخوض سقطرى علاقة تصادمية متساوية مع كل من الحكومة المركزية في صنعاء والحوثيين. وفي الوقت نفسه، يعدّ المجلس الانتقالي بشكل عام قوة عسكرية سياسية تعتمد عليها الإمارات، على الرغم من أن ذلك يتعارض مع سياسة المملكة العربية السعودية.(عربي21)