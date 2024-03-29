بسبب "تلف العملة".. تحذير من بدء طباعة الأموال من قبل الحوثي!

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حذر البنك المركزي اليمني، مساء الخميس، جماعة "أنصارالله" من تبعات طباعة أي عملة نقدية بديلة للعملات التالفة في مناطق سيطرتها.وجاء هذا التحذير بعد نحو أسبوع من قيام البنك المركزي فرع صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، بمناقشة مشكلة "تلف العملة" المتداولة في المناطق التي تسيطر عليها شمال وغرب ووسط البلاد.وفي بيان صادر عن البنك المركزي المعترف به دوليا، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبا، حذر من تبعات إعلان فرع البنك المركزي بصنعاء المستولى عليه عن خططه لحل مشكلة العملة التالفة دون توضيح آلية الحل ووسائلها وما تبع ذلك من تداولات بوسائل الإعلام المختلفة عن النية في إنزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة.وقال البنك المركزي في بيانه، إنه يحذّر كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية باعتبار ذلك إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي".وأضاف أن هذه الخطوة ستزيد من تعقيد معاملات المواطنين، وتقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات، مؤكدا أن هذا الإجراء لا يعدو "أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزورة وغير قانونية، علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات". (عربي 21)