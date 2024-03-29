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الأردن يستعد لجمعة "الزحف المقدس"

Lebanon 24
29-03-2024 | 00:32
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أعلن القائمون على المظاهرات اليومية في الأردن، تنظيم فعالية ضخمة الجمعة، تحت عنوان "الزحف المقدس" تجاه سفارة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال "التجمّع الشبابي الأردني لدعم المقاومة"، إن فعالية الجمعة ستتميز عن سابقاتها بأنها ستشهد زحفا ضخما من كل محافظة، ومخيم، وقرية في الأردن، نحو منطقة الرابية غربي العاصمة عمّان.
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وأطلق التجمع شعار "الحصار بالحصار"، قائلا إن جموع المتظاهرين سينطلقون من مسجد الصالحين نحو سفارة الاحتلال في العاشرة مساء.

ومساء الخميس، شارك عشرات آلاف الأردنيين في خامس أيام المظاهرات الحاشدة قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلق المتظاهرون هتافات تحيي صمود أهالي غزة، وتدعم المقاومة، كما نددوا باتفاقية التطبيع الرسمية بين الأردن والاحتلال. (عربي21)
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