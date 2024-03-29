"يداك ملطختان بالدماء"... محتجون يقاطعون بايدن (فيديو)

قاطع محتجون خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بعبارات بينها "يداك ملطختان بالدماء" خلال حملة لجمع التبرعات لحملته الرئاسية في نيويورك حضرها سلفاه باراك أوباما، وبيل كلينتون.

وقال المنظمون أمس الخميس، إن الحملة جمعت أكثر من 25 مليون دولار لإعادة انتخاب بايدن، الذي وصل إلى نيويورك مع أوباما وكلينتون على متن طائرة الرئاسة، للمشاركة في حوال أداره مضيف برنامج "The Late Show" ستيفن كولبير، في قاعة موسيقى راديو سيتي الشهيرة أمام آلاف الضيوف.

"You have blood on your hands!"



Joe Biden fundraiser with Obama and Bill Clinton interrupted by anti-Israel protesters.pic.twitter.com/LtOHk7LMjK — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) March 29, 2024 Advertisement

لكن حملة جمع التبرعات تخللتها احتجاجات، حيث صرخ متظاهرون أثناء حديث بايدن، لدعمه المتواصل لإسرائيل في حربها على "حماس"، التي أودت بحياة أكثر من 30 ألف شخص في غزة.

وصاح أحدهم: "عار عليك يا جو بايدن..يداك ملطختان بالدماء". وقال أوباما إن بايدن يتمتع "بالوضوح الأخلاقي" بشأن قضية إسرائيل، وهو على استعداد للاستماع إلى جميع الأطراف في هذه المناقشة وإيجاد أرضية مشتركة.

JUST IN—A man is assaulted by anti-Israel protesters gathered outside Joe Biden’s Radio City Music Hall $500,000 per ticket fundraiser. pic.twitter.com/TQo1vl8xyz — Charlie Kirk (@charliekirk11) March 28, 2024



وعندما قاطع أحد المتظاهرين أوباما، رد الرئيس السابق قائلا: "لا يمكنك أن تتحدث فقط ولا تستمع.. هذا ما يفعله الجانب الآخر". وعندما قاطع أحد المتظاهرين أوباما، رد الرئيس السابق قائلا: "لا يمكنك أن تتحدث فقط ولا تستمع.. هذا ما يفعله الجانب الآخر".

وقبل الحدث، مر موكب الزعماء الثلاثة بمئات المتظاهرين الذين كانوا يحتجون ضد حرب إسرائيل مع "حماس" في غزة. ويشعر بعض الناخبين الشباب وغيرهم من التقدميين الذين صوتوا لصالح بايدن في عام 2020 بالغضب من دعمه القوي لإسرائيل.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر المقبل، وفي 25 نيسان 2023، أعلن بايدن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية، وأعلن الجمهوري ترامب دخوله السباق الانتخابي في تشرين الثاني 2022. (RT)