قوات العدو الإسرائيلي تقتحم قرى بالضفة.. وتواصل البحث عن منفذ عملية الأغوار

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كذلك اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة، وسيّرت قواتها الراجلة في شوارعه، ولم تتضح أسباب اقتحام المخيم، بحسب قناة الجزيرة.



وتواصل قوات العدو الإسرائيلي عمليات التمشيط بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار قرب قرية العوجا في منطقة الأغوار الفلسطينية، وقد فرضت طوقا أمنيا على مدينة أريحا ومحيطها، وأغلقت معبر الكرامة الواصل بين الضفة الغربية والأردن.



وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش وصل إلى موقع الهجوم المسلح.



وكان 3 مستوطنين أصيبوا بجروح جراء تعرض حافلة ركاب تقل مستوطنين لإطلاق نار قرب قرية العوجا.



وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن منفذ الهجوم كان يعمل ضابطا في أحد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهو من سكان منطقة جنين شمالي الضفة الغربية. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الخميس، قرية كفر قدوم شرق قلقيلية وقرية مادما جنوب نابلس في الضفة الغربية، وأغلقت المعبر الحدودي مع الأردن بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار قرب قرية العوجا في منطقة الأغوار الفلسطينية.كذلك اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة، وسيّرت قواتها الراجلة في شوارعه، ولم تتضح أسباب اقتحام المخيم، بحسب قناة الجزيرة.وتواصل قوات العدو الإسرائيلي عمليات التمشيط بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار قرب قرية العوجا في منطقة الأغوار الفلسطينية، وقد فرضت طوقا أمنيا على مدينة أريحا ومحيطها، وأغلقت معبر الكرامة الواصل بين الضفة الغربية والأردن.وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش وصل إلى موقع الهجوم المسلح.وكان 3 مستوطنين أصيبوا بجروح جراء تعرض حافلة ركاب تقل مستوطنين لإطلاق نار قرب قرية العوجا.وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن منفذ الهجوم كان يعمل ضابطا في أحد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهو من سكان منطقة جنين شمالي الضفة الغربية.

يأتي ذلك في وقت انسحبت القوات من مخيم قلنديا شمالي القدس، وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة إثر إطلاق قوات العدو الرصاص الحي وقنابل الغاز على عشرات الفلسطينيين. وكانت قد أفادت "الجزيرة" بأن آليات معززة اقتحمت مخيم قلنديا في ساعات فجر أمس الخميس وأطلقت النار على كل من يتحرك، فيما استهدفت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية عند المدخل الرئيسي للمخيم، ومن بينها طاقم الجزيرة.