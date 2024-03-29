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لليوم الثاني على التوالي.. الجيش الأميركي يدمر 4 مسيرات حوثية

Lebanon 24
29-03-2024 | 00:57
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أعلن الجيش الأميركي، فجر اليوم الجمعة، تدمير أربعة أنظمة جوية بدون طيار أطلقها الحوثيون في اليمن، أمس الخميس، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقالت في بيان عبر منصة "إكس"، "بين الساعة 6:00 و10:56 مساء (بتوقيت صنعاء) في 28 آذار، ولليوم الثاني على التوالي، نجحت القيادة المركزية للولايات المتحدة في الاشتباك وتدمير أربعة أنظمة جوية بدون طيار أطلقها الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن".
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كما أضافت "كانت هذه الطائرات بدون طيار تستهدف سفينة تابعة للتحالف وسفينة حربية أميركية فوق البحر الأحمر".

فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو قوات التحالف.

4 مسيرات طويلة
وأمس الخميس، كان الجيش الأميركي أعلن فجراً أنه دمر 4 مسيرات طويلة المدى أطلقها الحوثيون، من دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان يتعلق بعملياته يوم الأربعاء: "استطاعت القيادة المركزية تحديد وتدمير 4 طائرات بدون طيار بعيدة المدى، تم إطلاقها من قبل الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".

كما أضاف البيان: "كانت هذه الطائرات المسيرة تستهدف سفينة حربية أميركية وبالمقابل قامت السفينة الحربية بالدفاع عن النفس ضمن منطقة البحر الأحمر".
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