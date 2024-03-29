مسؤولة أميركية رفيعة تستقيل بسبب دعم بلادها لإسرائيل

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أعلنت مسؤولة بالخارجية الأميركية تعمل في قضايا حقوق الإنسان بالشرق الأوسط استقالتها، احتجاجاً على الدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وأكدت مسؤولة الشؤون الخارجية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية، أنيل شيلين، في مداخلة مع شبكة CNN، أنها استقالت بعد عام من خدمتها، لأنها خلصت إلى أنه لا جدوى من محاولة تعزيز حقوق الإنسان بالشرق الأوسط، طالما تواصل واشنطن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.كما تابعت أنها لم تتمكن من القيام بعملها بالدفاع عن حقوق الإنسان في الخارجية الأميركية خلال مدة عملها.وأشارت إلى أن محاولة الدفاع عن حقوق الإنسان صارت مستحيلة، مع استمرار دعم الولايات المتحدة لإسرائيل بالعتاد العسكري، رغم الخسائر المدنية الكبيرة بقطاع غزة، مؤكدة أنها طرحت أسئلة خلال اجتماعات عن سبب اعتبار الدعم لإسرائيل أكثر أهمية من أولويات أخرى مهمة للغاية، بدون أن تلقى جوابا.كذلك لفتت إلى أن "الناس مصدومون ومرعوبون مما تفعله الحكومة الأميركية"، مشددة على أنها تتحدث باسم العديد من الأشخاص في القسم، وأن حديثها علنا عن استقالتها، أتى بناء على طلب زملاء حالت ظروفهم الشخصية دون تقديمهم الاستقالة رغم رغبتهم فيها.وتمنّت أن تكون استقالتها طريقاً لتعبير كثيرين آخرين غيرها عن آرائهم بوضوح، وأن تترك أثراً وتغير شيئا مما يجري.أما عن التحديات، فشددت على أن قرارها لم يكن سهلاً، خصوصا أنها تملك مسؤوليات ولديها أطفال، لكن المبدأ أكبر من كل العقبات.يشار إلى أن تقريرا أميركيا كان لفت إلى أن استقالة شيلين تعتبر أهم استقالة احتجاجية على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها المستمرة على غزة، منذ استقالة جوش بول الذي كان مسؤولا رفيعا بالخارجية في تشرين الأول الماضي، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست". (العربية)