إسرائيل لم تتسلم كل الأسلحة التي طلبتها من أميركا.. وهذا هو السبب

أكد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال تشارلز براون أمس الخميس، أن إسرائيل لم تتسلم كل الأسلحة التي طلبتها، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن بعضها قد يؤثر على جاهزية الجيش الأميركي، كما أن هناك حدودا لقدراته.

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وقال براون في كلمة خلال حدث استضافته جمعية "ديفينس رايترز غروب" للمؤسسات الصحفية المعنية بالدفاع والأمن، إنه "على الرغم من أننا ندعم إسرائيل بالمساعدات فإنها لم تتلق كل ما طلبته"، موضحا أن "بعض ذلك يرجع إلى أنها طلبت أشياء لا نملك القدرة على تقديمها أو لا نرغب في تقديمها الآن".

إلى ذلك، قال متحدث باسم براون في وقت لاحق، إن تصريحاته تشير إلى "ممارسة معتادة قبل تقديم المساعدات العسكرية لأي من حلفائنا وشركائنا".



وأضاف الكابتن البحري جريل دورسي في بيان: "نقيم المخزونات الأميركية، وأي تأثير محتمل على استعدادنا لتحديد قدرتنا على تقديم المساعدة المطلوبة".



وتابع: "لا يوجد تغيير في السياسة الأميركية. تواصل الولايات المتحدة تقديم المساعدة الأمنية لحليفتنا إسرائيل خلال دفاعها عن نفسها ضد حماس".

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليارات دولار لحليفتها إسرائيل منذ أمد طويل، وتسرّع الولايات المتحدة توصيل الدفاعات الجوية والذخائر إلى تل أبيب، لكن بعض الديمقراطيين ومجموعات الأميركيين من الأصول العربية انتقدوا دعم إدارة الرئيس جو بايدن الثابت لإسرائيل، والذي يقولون إنه يمنحها شعورا بالحصانة من العقاب. (الجزيرة)