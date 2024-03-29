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عربي-دولي

هراء ودعاية.. أميركا ترفض اتهام أوكرانيا بهجوم روسيا

Lebanon 24
29-03-2024 | 01:31
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متذرعًا بنقل واشنطن التحذيرات لروسيا، رفض البيت الأبيض، الخميس، اتهام روسيا لأوكرانيا بالضلوع في الهجوم على قاعة حفلات "كروكوس سيتي" قرب موسكو ووصفه بأنه "هراء"، قائلا إن من الواضح أن تنظيم داعش هو "المسؤول الوحيد".
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وقال أضاف كيربي "من الواضح بشدة أن تنظيم داعش هو المسؤول الوحيد عن الهجوم المروع في موسكو الأسبوع الماضي.. في الواقع، حاولت الولايات المتحدة المساعدة في منع هذا الهجوم الإرهابي ويعلم الكرملين هذا".

وجاءت تصريحات كيربي بعد فترة وجيزة من إعلان لجنة التحقيقات الروسية أنها كشفت أدلة على أن المسلحين الأربعة الذين نفذوا هجوم الجمعة الماضي تربطهم صلات "بقوميين أوكرانيين" وأنهم تلقوا مبالغ مالية وعملات مشفرة من أوكرانيا.

ووصف المزاعم الروسية بأنها "هراء ودعاية".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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