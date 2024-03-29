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عربي-دولي

بالفيديو... حريق ضخم يلتهم مبنى شاهقا في البرازيل

Lebanon 24
29-03-2024 | 01:52
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اندلع حريق ضخم في مبنى قيد الإنشاء من 28 طابقا في حي توري غرب ريسيفي بالبرازيل.
ووفقا لإدارة الإطفاء العسكرية في بيرنامبوكو، لا توجد حتى الآن معلومات عن ضحايا، فيما تظهر مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي الحريق الهائل.


ولأسباب تتعلق بالسلامة، أفادت شركة "Neoenergia"، صاحبة امتياز الطاقة التي تخدم المنطقة، بأنها قامت بفصل الشبكة الكهربائية بشكل وقائي في محيط المبنى.
 
 
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وأبلغت الشركة أنه سيتم استعادة الخدمة في المنطقة على الفور بمجرد توافر الظروف الآمنة للسكان.
من جهته، قال رئيس بلدية ريسيفي، جواو كامبوس، إنه قام بتفعيل مركز عمليات ريسيفي (COP) لرصد الآثار الناجمة عن الحريق، مضيفا: "تعمل فرقنا، بما في ذلك الدفاع المدني، على دعم رجال الإطفاء لمنع الوصول إلى الشوارع والمناطق القريبة من الموقع".


وتابع: "سأواصل مراقبة هذا الوضع من هنا في قاعة مدينة ريسيفي، جنبا إلى جنب مع منسقي الفرق العاملة". (RT)

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