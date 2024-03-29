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عربي-دولي
أزمة الحريديم تخنق إسرائيل.. البحث مستمر عن 10 آلاف جندي جديد
Lebanon 24
29-03-2024
|
02:05
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لا تزال أزمة تجنيد الحريديم تأخذ حيزًا كبيرًا في إسرائيل، مع رفض هؤلاء الانضمام إلى صفوف الجيش، إذ قال أحد مؤسسي حركة "إخوان السلاح" الإسرائيلية إيال نافيه أن إسرائيل سوف تنهار ما لم ينضم الحريديم للجيش.
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وأوضح نافيه في تصريحات نقلها موقع واللاه العبري أنه "إذا لم ينضم الحريديم إلى الجيش والاقتصاد، فسوف ينهار المجتمع الإسرائيلي بعد 20 عاما".
وأكد نافيه أن الجيش الإسرائيلي الذي يخوض حربا دموية في غزة ومواجهة مفتوحة مع حزب الله ومع فصائل فلسطينية في الضفة الغربية، يحتاج إلى 10 آلاف جندي فورا وبشكل طارئ.
وأوضح أن تأمين هذا العدد من الجنود "يأتي فقط من الأصوليين (الأرثوذكس). نحن بحاجة إليهم لتقديم يد المساعدة لنا".
وأشار نافيه، وهو أحد قادة التمرد في الجيش الإسرائيلي، إلى أن الجنود الحاليين بحاجة للعودة إلى أعمالهم، وتساءل: "أي مدير هذا الذي سيعيدني إلى العمل إذا غادرت لمدة 3 أشهر؟"
وتابع أنه "في غضون 20 عاما لن تكون هناك دولة اسمها إسرائيل إذا لم ينضموا إلى الاقتصاد والجيش".
من جانب آخر، قال نافيه إن الوضع في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة "انقلب" عليها، موضحا: "لقد انتقلنا من توافق الآراء إلى لا شيء. هذا بسبب سوء الإدارة". (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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