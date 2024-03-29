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مصر.. أنباء عن تعيين نائب أو أكثر للسيسي بعد أداء اليمين الدستورية

Lebanon 24
29-03-2024 | 02:29
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أفاد النائب في البرلمان المصري والإعلامي مصطفى بكري بوجود معلومات عن احتمال تعيين نائب أو أكثر للرئيس المصري حسب المادة 150 من الدستور.


وقال بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيرفع علم مصر على العاصمة الإدارية الجديدة الثلاثاء القادم، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تقدم الحكومة استقالتها عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية.
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وأضاف الإعلامي المصري أنه من المتوقع استقالة جميع المحافظين، مؤكدا على أن عددا كبيرا من الوزراء سيخرجون من الوزارة ممن لم يحققوا جديدا.
وتنص المادة 150 مكرر من الدستور المصري على أنه "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصه، وأن يعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالتهم". (RT)

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