أرقام كبيرة.. كم يكلّف إعادة بناء جسر بالتيمور المنهار؟

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منحت الحكومة الأميركية ولاية ماريلاند مبلغ 60 مليون دولار في إغاثة فيدرالية طارئة أمس الخميس بعد انهيار جسر فرنسيس سكوت كي في بالتيمور. ووافقت إدارة الطرق السريعة الفيدرالي التابعة لوزارة النقل على الطلب في غضون ساعات.وعادة ما تستغرق الموافقة على هذا التمويل أياما لكن الرئيس جو بايدن قال إنه وجه الحكومة الفيدرالية إلى "بذل كل جهد ممكن" لإعادة بناء الجسر بسرعة.وقالت وزارة النقل في بيان "هذه الأموال تعد دفعة أولى لتغطية التكاليف الأولية وسيتم توفير تمويل إضافي لبرنامج الإغاثة الطارئة مع استمرار العمل".وقالت شركة تحليل البرمجيات الاقتصادية آي.إم بلان إن التقديرات الأولية لتكاليف إعادة البناء والتي من المرجح أن تتكفل بها الحكومة الاتحادية تبلغ 600 مليون دولار.لكن مسؤولين فيدراليين أخبروا المشرعين في ولاية ماريلاند بأن التكلفة قد تزيد إلى ملياري دولار على الأقل، حسبما ذكرت صحيفة ذا هيل نقلا عن مصدر مطلع على المناقشات.(سكاي نيوز عربية)