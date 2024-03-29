تقرير يكشف.. أميركا ترسم خطة الأمن في غزة بعد الحرب





وقالت الصحيفة إن مسؤولين في إدارة بايدن يجرون محادثات أولية حول خيارات تحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب، بما في ذلك اقتراح للبنتاغون للمساعدة في تمويل قوة متعددة الجنسيات أو فريق حفظ سلام فلسطيني.

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وبحسب مسؤولين في البنتاغون فإن الخيارات التي يجري النظر فيها لن تشمل القوات الأمريكية على الأرض، وبدلا من ذلك، فإن تمويل الوزارة سيوجه نحو احتياجات قوات الأمن ويكمل المساعدة المقدمة من البلدان الأخرى. كشفت صحيفة بوليتيكو، الأمريكية، عن إجراء وزارة الدفاع محادثات أولية لتمويل مهمة حفظ سلام في قطاع غزة.وقالت الصحيفة إن مسؤولين في إدارة بايدن يجرون محادثات أولية حول خيارات تحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب، بما في ذلك اقتراح للبنتاغون للمساعدة في تمويل قوة متعددة الجنسيات أو فريق حفظ سلام فلسطيني.وبحسب مسؤولين في البنتاغون فإن الخيارات التي يجري النظر فيها لن تشمل القوات الأمريكية على الأرض، وبدلا من ذلك، فإن تمويل الوزارة سيوجه نحو احتياجات قوات الأمن ويكمل المساعدة المقدمة من البلدان الأخرى.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الإدارة قوله "إننا نعمل مع الشركاء على سيناريوهات مختلفة للحكم المؤقت والهياكل الأمنية في غزة بمجرد انحسار الأزمة".



وأضاف "لقد أجرينا عدداً من المحادثات مع كل من الإسرائيليين وشركائنا حول العناصر الأساسية لليوم التالي في غزة عندما يحين الوقت المناسب".



وبينت بوليتيكو أن الأمر قد يستغرق أسابيع أو أشهر قبل أن توافق واشنطن وشركاؤها على أي خطة، خاصة وأن اللاعبين الإقليميين يريدون رؤية التزام بحل الدولتين قبل الانخراط بجدية في الخيارات.



وأشارت إلى أن "إسرائيل مترددة في إجراء هذه المحادثات حتى تهزم حماس عسكريا وتضمن إطلاق سراح المحتجزين". (عربي21)