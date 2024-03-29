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عربي-دولي

في بلد أجنبي.. ملك قبيلة يطالب بسن قوانين تساوي بين الحيتان والبشر

Lebanon 24
29-03-2024 | 02:53
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وجّه ملك شعب الماوري الأصلي في نيوزيلندا الخميس نداء لمنح الحيتان الحقوق القانونية نفسها التي يتمتع بها البشر، في محاولة لحماية هذا النوع المعرض للخطر.

واعتبر كينغي توهيتيا بوتاتاو تي ويروويرو السابع أن هذه الثدييات البحرية المهيبة يجب أن تحصل على حقوق مشابهة لما يُمنح للبشر، كالتمتع ببيئة صحية، بما يتيح نمو أعدادها مجدداً.
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وقال الملك توهيتيا في بيان علني نادر "لقد بات صوت أسلافنا (الحيتان) أضعف، وبيئتها مهددة، لذا يجب أن نتحرك الآن". (عربي21)
المصدر: عربي21

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