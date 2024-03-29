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عربي-دولي

بانتظار "زحف الجمعة".. إسرائيل تترقب عن كثب تظاهرات الأردن

Lebanon 24
29-03-2024 | 03:02
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تابع الإعلام العبري باهتمام، التظاهرات في الأردن أمام سفارة تل أبيب في العاصمة عمّان، والتي تنامت كثيرا خلال الأيام الماضية.
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وحاصر عشرات آلاف الأردنيين الخميس، لليوم الخامس على التوالي، سفارة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الرابية غربي العاصمة عمّان.

وتوافد آلاف الأردنيين بعد الإفطار إلى منطقة الرابية، التي يتواجد بها مبنى سفارة الاحتلال المخلى منذ شهور، وبدأوا بالهتاف دعما لأهالي قطاع غزة.(عربي21)
المصدر: عربي21
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