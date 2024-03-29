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عربي-دولي

لأوّل مرة منذ 100 عام.. الجيش البريطاني يُسمح له بتنفيذ أمر محظور

Lebanon 24
29-03-2024 | 03:12
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لأول مرة منذ 100 عام، سمح الجيش البريطاني لجنوده بإطلاق لحاهم، بعدما كان هذا الأمر محظورًا.

وسيمنح الجنود في إجازة عيد الفصح وقتا لإطلاق لحاهم إن أرادوا اعتبارا من الجمعة.

ويرتبط رفع الحظر بأزمة التجنيد، حيث يعاني الجيش البريطاني وغيره من جنود "الناتو" لاسيما الأميركي، نقصا حادا في نسبة الإقبال.
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وقال وزير الدفاع غرانت شابس إن الحظر على إطلاق اللحية أمر "سخيف".

ويشير مرسوم إطلاق اللحى إلى أنها يجب أن تكون منسقة وتتوافق مع معايير المظهر الأنيق للعسكريين.(سكاي نيوز عربية)

عربي-دولي

ضيوف لبنان 24

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