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عربي-دولي

رغم قرار مجلس الأمن.. الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في غزة

Lebanon 24
29-03-2024 | 03:39
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن العمليات التي قام بها في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع.

وفصل الجيش الإسرائيلي في بيان العمليات التي يقوم بها، مشيرا إلى أن "قوات الجيش والشاباك تواصل عملياتها الدقيقة في منطقة مستشفى الشفاء وفي وسط غزة".
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وأفاد بأن "القوات البرية وقوات سلاح الجو تواصل أنشطتها في منطقتي الأمل والقرارة في خان يونس"، معلنا أنه "بناء على معلومات استخباراتية، عثرت القوات على العديد من الصواريخ في المنطقة ودمرتها، والتي كانت موجهة نحو إسرائيل".
وادعى أن "القوات عثرت على معدات عسكرية داخل مجمع مستشفى الشفاء. وخلال عمليات المسح، عثرت القوات على أسلحة، بما في ذلك القنابل اليدوية والعبوات الناسفة الإضافية"، مضيفا: "قصفت القوات البرية وقوات سلاح الجو مجمعا عسكريا في منطقة النصيرات تستخدمه حماس، كما قصفت طائرة مقاتلة مجمعا عسكريا".
وفي السياق، أفاد مراسل RT بأن الدبابات الإسرائيلية تطلق النار بشكل كثيف وسط الاشتباكات الدائرة في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة.
وذكر أنه تم استهداف منزل عائلة موسى في مخيم المغازي، مما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص، كما قام الجيش بقصف منازل سكنية شمالي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت الزوارق الحربية نيرانها نحو المنازل قرب شواطئ المحافظة الوسطى بقطاع غزة.
هذا واستهدف القصف مدفعي محيط بلدة القرارة شمالي خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استهدفت المدفعية المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة. (RT)

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