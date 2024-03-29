إعلان موعد الربط الكهربائي بين الأردن والعراق

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أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية في الأردن أمجد الرواشدة أن خط الربط الكهربائي الأردني العراقي سيدخل الخدمة يوم السبت المقبل.وقال المسؤول لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الخط سيكون مشتركا بين محطتي الريشة الكهربائية الأردنية ومحطة الرطبة العراقية وعلى جهد 132 كيلو فولت، لتغذية أحمال منطقة الرطبة القريبة من الحدود مع الأردن.ووقع العراق والأردن في 11 شباط الماضي، في العاصمة عمان، وثيقة لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميغا واط في المرحلة الأولى، حيث عد الطرفان العقد إنه كجزء من خطة عربية أشمل للسوق العربية المشتركة للطاقة مستقبلا.