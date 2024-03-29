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عربي-دولي

أمطار تفاجئ مصلين بأقدم جامع في مصر وإفريقيا (فيديو)

Lebanon 24
29-03-2024 | 04:05
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مع بداية موجة من الطقس السيئ تتعرض لها العاصمة المصرية اليوم الجمعة، أغرقت أمطار غزيرة الصحن الخارجي لمسجد عمرو بن العاص في حي مصر القديمة بالقاهرة.

وفاجأت الأمطار المصلين في صلاة فجر الجمعة الثالثة من رمضان، في المسجد الذي يعرف بأنه أقدم وأول جامع في مصر وإفريقيا.
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ورصد مقطع فيديو كيف ركض كثيرون للاحتماء من المياه، بينما خاض صبية صغار في الماء في دقائق لهو سبقت الصلاة.

جاء ذلك، بعدما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من حالة الأجواء المغبرة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتوافر فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة، اعتبارا من اليوم.

يذكر أن جامع عمرو بن العاص يكتظ عادة في صلاة التراويح، حيث يتجمع مئات الآلاف في ليلة السابع والعشرين من رمضان.

وتأسس المسجد على يد الصحابي عمرو بن العاص عام 21 هجرية أو 641 من الميلاد. (العربية9

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