بعد انتشار صور تظهر إعدام مدنيين فلسطينيين.. أميركا تطالب الإحتلال بالتحقيق

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طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، بإجراء تحقيق في إعدام مدنيين فلسطينيين اثنين على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، معربة عن "انزعاجها الشديد" من الجريمة الإسرائيلية.وقال أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية الأمريكية؛ إنهم منزعجون بشدة من الحادثة، مضيفا: "ننتظر أن يتم التحقيق في هذه الحادثة بطريقة صحيحة، ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عنها إذا لزم الأمر"، حسب وكالة الأناضول.وزعم أنهم لم يتمكنوا من التحقق بشكل مستقل من المشاهد التي تم بثها لأول مرة على قناة "الجزيرة"، لكنهم تواصلوا على الفور مع الجانب الإسرائيلي بشأنها وطلبوا معلومات حول الحادثة. (عربي21)